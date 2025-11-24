Қозоғистонликларнинг ярмидан кўпи сунъий интеллект хизматларидан фойдаланади - сўров натижаси
ASTANА. Каzinform – Қозоғистонликларнинг 51,1% ChatGPT, Google Gemini, Midjourney ва бошқа сунъий интеллект технологияларидан фойдаланади. Ушбу маълумотлар Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти томонидан ўтказилган ижтимоий сўров натижаларига асосланган.
Сўров натижаларига кўра, сунъий интеллектдан энг фаол фойдаланувчилар — ёшлар. 18-29 ёшдаги респондентларнинг 76,2% сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишларини айтишди. 30-45 ёш гуруҳида бу кўрсаткич 57,1% гача пасаяди. Ёш ўтиши билан технологиялардан фойдаланиш даражаси пасаяди: 46-60 ёш гуруҳида - 37,5% ва 61 ёшдан ошган фуқаролар орасида - 16,6%.
— Ёшлар рақамли воситалардан кўпинча ўқув жараёнида ва ўзини ривожлантириш учун фойдаланадилар (48,7%). Матнлар билан ишлаш ҳам кенг тарқалган (44,2%). Ўрта ёшдаги респондентларнинг талаблари ҳам ушбу тенденцияларга мос келади. 61 ёшдан ошган фуқаролар учун сунъий интеллект асосан маълумот қидириш воситасига айланиб бормоқда: бу гуруҳнинг 40,8% сунъий интеллектдан қидирув тизими сифатида фойдаланади, - дейилади институт хабарида.
Тадқиқот шунингдек, гендер ва ижтимоий-демографик фарқларни ҳам кўрсатди. Аёллар сунъий интеллект хизматларидан эркакларга қараганда кўпроқ фойдаланадилар (54,6% ва 46,6%). Шаҳар аҳолиси технологиялардан қишлоқ аҳолисига қараганда фаолроқ фойдаланадилар: мос равишда 53,2% ва 47,9%. Бу шаҳарда рақамли инфратузилманинг мавжудлиги билан изоҳланади.
Таълим даражаси ҳам муҳим омил ҳисобланади. Олий маълумотли респондентларнинг 64,2% сунъий интеллект хизматларидан фойдаланса, ўрта маълумотли фуқаролар орасида бу кўрсаткич 37,7%ни ташкил этади.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу таълим даражасининг янги технологияларни ўзлаштиришга таъсирини аниқ кўрсатади.
Сўров ҚСТИ ташаббуси билан 2025 йил 3 октябрдан 5 ноябргача ўтказилди. Унда 17 та вилоят ва Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларидан 8 минг респондент иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари "Сунъий интеллект тўғрисида"ги қонунни қабул қилган эди.