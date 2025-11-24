OZ
    Қозоғистонликларнинг ярмидан кўпи сунъий интеллект хизматларидан фойдаланади - сўров натижаси

    ASTANА. Каzinform – Қозоғистонликларнинг 51,1% ChatGPT, Google Gemini, Midjourney ва бошқа сунъий интеллект технологияларидан фойдаланади. Ушбу маълумотлар Қозоғистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти томонидан ўтказилган ижтимоий сўров натижаларига асосланган.

    СИ
    Фото: Kazinform

    Сўров натижаларига кўра, сунъий интеллектдан энг фаол фойдаланувчилар — ёшлар. 18-29 ёшдаги респондентларнинг 76,2% сунъий интеллект хизматларидан фойдаланишларини айтишди. 30-45 ёш гуруҳида бу кўрсаткич 57,1% гача пасаяди. Ёш ўтиши билан технологиялардан фойдаланиш даражаси пасаяди: 46-60 ёш гуруҳида - 37,5% ва 61 ёшдан ошган фуқаролар орасида - 16,6%.

    — Ёшлар рақамли воситалардан кўпинча ўқув жараёнида ва ўзини ривожлантириш учун фойдаланадилар (48,7%). Матнлар билан ишлаш ҳам кенг тарқалган (44,2%). Ўрта ёшдаги респондентларнинг талаблари ҳам ушбу тенденцияларга мос келади. 61 ёшдан ошган фуқаролар учун сунъий интеллект асосан маълумот қидириш воситасига айланиб бормоқда: бу гуруҳнинг 40,8% сунъий интеллектдан қидирув тизими сифатида фойдаланади, - дейилади институт хабарида.

    Тадқиқот шунингдек, гендер ва ижтимоий-демографик фарқларни ҳам кўрсатди. Аёллар сунъий интеллект хизматларидан эркакларга қараганда кўпроқ фойдаланадилар (54,6% ва 46,6%). Шаҳар аҳолиси технологиялардан қишлоқ аҳолисига қараганда фаолроқ фойдаланадилар: мос равишда 53,2% ва 47,9%. Бу шаҳарда рақамли инфратузилманинг мавжудлиги билан изоҳланади.

    Таълим даражаси ҳам муҳим омил ҳисобланади. Олий маълумотли респондентларнинг 64,2% сунъий интеллект хизматларидан фойдаланса, ўрта маълумотли фуқаролар орасида бу кўрсаткич 37,7%ни ташкил этади.

    Мутахассисларнинг фикрига кўра, бу таълим даражасининг янги технологияларни ўзлаштиришга таъсирини аниқ кўрсатади.

    Сўров ҚСТИ ташаббуси билан 2025 йил 3 октябрдан 5 ноябргача ўтказилди. Унда 17 та вилоят ва Астана, Алмати ва Чимкент шаҳарларидан 8 минг респондент иштирок этди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари "Сунъий интеллект тўғрисида"ги қонунни қабул қилган эди.

