Давлат раҳбари "Сунъий интеллект тўғрисида"ги қонунни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Қонун сунъий интеллект тизимларининг ишлашининг асосий тамойилларини жорий этди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Сунъий интеллект тизимлари ахборотлаштиришнинг бир шакли сифатида таърифланади.
Энди сунъий интеллект шахснинг муайян вазифаларни бажариши учун восита ҳисобланади. Буни ҳисобга олган ҳолда, қонун жавобгарлик ва назорат тамойилларини белгилаб берди. Шунга кўра, эгалари ва фойдаланувчилар сунъий интеллект тизимларидан фойдаланишдаги роли учун жавобгардирлар.
Эгалари ва фойдаланувчилар зиммасига хавфларни бошқариш, хавфсизлик ва ишончлиликни таъминлаш ҳамда сунъий интеллект тизимларининг ишлашини қўллаб-қувватлаш вазифаси юклатилган.
Бундан ташқари, қонунийлик, адолат, тенглик, шаффофлик ва тушунарлилик, шахснинг фаровонлиги, унинг қарор қабул қилиш эркинлиги, маълумотларни ҳимоя қилиш ва махфийлик, хавфсизлик ва ҳимоя тамойиллари тасдиқланди.
Жисмоний ва юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, шунингдек, қонуний тартибни таъминлаш мақсадида Қозоғистон Республикаси ҳудудида бир қатор имкониятларга эга сунъий интеллект тизимларини яратиш ва улардан фойдаланиш тақиқланди (шахсий маълумотлар тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузган ҳолда шахсий маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш усулларидан фойдаланиш, манипуляция ёки бошқа имкониятлар).
Уларнинг сунъий интеллектдан фойдаланиш натижасида яратилганлигини англаш учун бундай товарлар, ишлар ва хизматларни ёрлиқлаш талаби киритилди.
Сунъий интеллект тизимларини яратиш ва изчил ривожлантириш учун платформалар яратишда жаҳон тажрибасини ҳисобга олган ҳолда, миллий сунъий интеллект платформаси фаолияти учун қонунчилик базаси шакллантирилди. Платформа чекланган вақт давомида дастурий маҳсулотлар ва сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқиш, ўқитиш ва синовдан ўтказиш учун ишлатилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, қонун матни матбуотда эълон қилинади.