Қозоғистонликларнинг 86,7 фоизи Президентга ишонади — сўровнома
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонликларнинг аксарияти асосий давлат институтларига ишонади ва мамлакатдаги вазиятни ижобий баҳолайди. Бу ҳақда Қозоғистон ижтимоий ривожланиш институти "2026 йилнинг III чорагидаги ижтимоий-сиёсий вазиятнинг асосий кўрсаткичлари" тадқиқотида маълум қилди.
Институт маълумотларига кўра, мамлакат Президентига ишонч даражаси ўтган йилга нисбатан 3 фоиз пунктга ўсиб, 86,7% ни ташкил этди.
— Ишончнинг юқори даражаси асосан жорий этилаётган ўзгаришларга жамоатчиликнинг доимий эътибори билан боғлиқ. Респондентларнинг 65,8 фоизи Президентнинг ташаббуслари ҳақида мунтазам ёки вақти-вақти билан маълумот олади. Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг бир қатор ташаббуслари, жумладан, ўтган йили Қозоғистон халқига мурожаатида эълон қилинган ва ҳозирда амалга оширилаётган ташаббуслар фуқаролар томонидан қўллаб-қувватланмоқда, — деб изоҳ берди Қозоғистон ижтимоий ривожланиш институти.
Учинчи чорак натижаларига кўра, энг кўп қўллаб-қувватланган учта ташаббус — бир палатали Қурултойга ўтиш, 2026 йилни Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилиш, шунингдек, "Миллий жамғарма — болаларга" лойиҳаси доирасида уй-жой шароитлари ва таълимни яхшилаш учун маблағларни ўтказиш ғояси бўлди.
Технологик ривожланиш, ядро энергетикаси, таълим ва фан соҳасидаги, шунингдек, "Тоза Қозоғистон" доирасида амалга оширилган ташаббуслар катта жамоатчилик қизиқишини уйғотади.
— Шундай қилиб, юқори даражадаги қўллаб-қувватлаш нафақат мамлакат ривожланишининг умумий йўналишига, балки институционал тузилма, янги технологиялар, инсон капитали ва фуқароларнинг ҳаёт сифати билан боғлиқ аниқ қарорларга ҳам тегишли. Умуман олганда, учинчи чорак натижалари давлат муассасаларига бўлган ишонч даражаси барқарор бўлиб қолганини ва мамлакатдаги вазият умуман ижобий қабул қилинаётганини кўрсатади, — дейилади ижтимоий ривожлантириш институти хабарида.
Сўровнома 31 июлдан 16 августгача ўтказилди ва унда Қозоғистоннинг 18 ёшдан ошган катталар аҳолисининг жинси, ёши, аҳоли пункти тури ва яшаш ҳудуди бўйича тузилишини акс эттирувчи миллий намунага асосланган 2400 респондент иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ижтимоий ривожланиш институти Корея Қозоғистонда қандай лойиҳаларда иштирок этаётгани ҳақида маълум қилди.