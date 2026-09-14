Samsung, Кiа, янги электр станцияси: Корея Қозоғистонда қандай лойиҳаларда иштирок этмоқда
ASTANА. Кazinform – 2026 йилнинг биринчи ярмида Корея Республикаси Қозоғистоннинг энг йирик 10 та савдо шериклари қаторига кирди. Икки мамлакат ўртасидаги савдо айланмаси тахминан 1,3 миллиард долларга етди. Бу ҳақда Қозоғистон Иқтисодий тадқиқотлар институти Президент Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Сеулга давлат ташрифи чоғида хабар берди.
Институт маълумотларига кўра, Қозоғистондан Кореяга экспорт қилинадиган асосий товар хом нефтдир. Унинг ҳажми 479,4 миллион долларни ёки барча етказиб беришларнинг 93,6 фоизини ташкил этади. Қозоғистон шунингдек, ферроқотишмалар 28,6 миллион долларга (5,6%), титан ва ундан тайёрланган маҳсулотлар 3,4 миллион долларга (0,65%) экспорт қилди.
– Корея Республикасидан импортда автомобилсозлик ва электротехника саноати маҳсулотларининг улуши юқори. Қозоғистон автомобиллар ва тракторлар учун эҳтиёт қисмлар ва аксессуарларни 155 миллион долларга (19,7%), автомобиль кузовларини 100,1 миллион долларга (12,8%) ва масофадан бошқариш пультлари, панеллар ва бошқа электр жиҳозларини 70,3 миллион долларга (9%) импорт қилган, — деб ёзади Иқтисодий тадқиқотлар институти.
Савдо ҳамкорлигидан ташқари, инвестиция фаолияти ҳам фаол ривожланмоқда. Сўнгги ўн йил ичида Корея Республикасининг Қозоғистон иқтисодиётига тўғридан-тўғри инвестициялари ҳажми қарийб 8 миллиард долларга етди.
Мамлакатда Жанубий Корея капитали иштирокидаги 700 дан ортиқ компания фаолият юритмоқда ва томонлар биргаликда умумий қиймати қарийб 4 миллиард долларга тенг 46 та лойиҳани ишлаб чиқмоқдалар. Устувор соҳалар қаторига машинасозлик, кимё саноати, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш, инфратузилма ва технологик ҳамкорлик киради.
– Ҳамкорликнинг энг муҳим натижаларидан бири 2025 йилда Қостанай вилоятида Kia Qazaqstan автомобиль заводининг очилиши бўлди. Корхона йилига 70 мингтагача автомобиль ишлаб чиқаради, бу эса тахминан 1,5 минг иш ўрни яратади. Хабарда айтилишича, лойиҳа маҳаллий ишлаб чиқаришни ривожлантириш ва корхона атрофида автомобил эҳтиёт қисмлари етказиб берувчиларининг алоҳида базасини шакллантиришга қаратилган.
Алюминий ғилдираклар ишлаб чиқариш ҳам автомобилсозлик соҳасидаги ҳамкорликнинг янги йўналиши бўлиши мумкин. 2026 йил февраль ойида Astana Motors, Жанубий Кореянинг Hands Corporation ва Open Element компаниялари Қозоғистонда қўшма корхона ташкил этиш бўйича уч томонлама меморандум имзоладилар. Лойиҳа маҳаллий автомобилсозлик саноатини ривожлантиришга ва тўлиқ ишлаб чиқариш сиклига эга автомобил қисмларини ишлаб чиқариш бўйича замонавий корхона яратишга қаратилган.
Икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорлик автомобилсозлик саноатидан ташқари бошқа соҳаларда ҳам акс эттирилган. 2025 йил август ойида Саран шаҳридаги Silk Road Electronics заводи Samsung телевизорлари ва кир ювиш машиналарини ишлаб чиқаришни бошлади. Маҳсулотлар асосан қозоғистонлик истеъмолчиларга қаратилган.
– Яна бир муҳим йўналиш энергетикадир. Туркистон вилоятида Жанубий Кореянинг Doosan Enterbility компанияси бош пудратчи сифатида Integra Construction KZ билан биргаликда 1000 МВт қувватга эга буғ-газ электр станцияси қурилмоқда. Тўлиқ ишга туширилганда, станция 926,5 МВт қувват ишлаб чиқаради ва мамлакатнинг жанубий ҳудудларининг энергия таъминотини ошириши керак, — дейилади институт хабарида.
Алмати вилоятидаги Alatau City лойиҳаси ҳам икки томонлама ҳамкорликнинг янги йўналишига айланиши мумкин. 2025 йил декабрь ойида Қозоғистон Республикаси Саноат ва қурилиш вазирлиги, «Alatau City Authority» давлат жамғармаси ва Кореянинг KIND корпорацияси инфратузилма ва шаҳарсозлик соҳасида ҳамкорлик меморандумини имзоладилар. Корея томони энергетика, сув таъминоти ва сувни тозалаш, оқова сувлар ва қаттиқ чиқиндиларни қайта ишлаш, шунингдек, бошқа инфратузилма лойиҳаларида иштирок этиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Корея Республикасига давлат ташрифи билан борди.