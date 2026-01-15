Қозоғистонликларнинг 35,7 фоизи соғлом турмуш тарзига амал қилади - тадқиқот
ASTANА. Каzinform - "Соғлом турмуш тарзига амал қиладиган Қозоғистон Республикаси фуқароларининг улуши" миллий тадқиқотига кўра, 2025 йил охирига келиб, қозоғистонликларнинг 35,7 фоизи соғлом турмуш тарзи тамойилларига амал қилиши маълум бўлди. Бу ўтган йилга нисбатан 1,5 фоиз пунктга кўп, деб хабар беради Соғлиқни сақлаш вазирлиги матбуот хизмати.
Кўрсаткичнинг ўсиши кўплаб фуқаролар ўз соғлиғига онгли равишда ёндашаётганини, оқибатларини даволаш ўрнига касалликларнинг олдини олиш, жисмоний фаоллик ва мувозанатли овқатланишни танлаётганини кўрсатади. Ижобий динамика бутун мамлакат бўйлаб олиб борилган тизимли профилактика ишларининг натижаси ҳамдир.
Профилактика воситаларидан бири соғлиқни сақлаш мактаблари - соғлиқни сақлаш ташкилотлари қошидаги одамлар соғлиғини яхшилаш бўйича ўқитиладиган платформалар эди. Клиникаларда ва касалхоналарда қон айланиш тизими, қандли диабет, бронхиал астма, қариялар, оилани режалаштириш, туғруққа тайёргарлик, ёш оналар, соғлом болалар ва хулқ-атвор хавф омилларининг олдини олиш бўйича мактаблар фаолият юритади.
2025 йилда Қозоғистондаги бирламчи тиббий ёрдам ташкилотларида 1,66 миллиондан ортиқ одам таҳсил олган 4719 та Соғлиқни сақлаш мактаблари ва касалхоналарда 253 352 кишини қамраб олган 380 та мактаб фаолият юритган. Бундан ташқари, 72 та чекишга қарши марказ ва офислар фаолият юритган, уларнинг хизматларидан тахминан 35 минг киши фойдаланган.
Умуман олганда, ушбу қадамлар соғлиқни сақлашнинг янада барқарор маданиятини шакллантиради, соғлиқни сақлаш тизимининг профилактика йўналишини мустаҳкамлайди ва Қозоғистонда сурункали юқумли бўлмаган касалликларнинг тарқалишини камайтириш учун шароит яратади.
