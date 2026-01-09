ChatGPT Соғлиқни сақлашга оид махсус функцияни ишга туширди: нималарни билиш керак
ASTANA. Kazinform — OpenAI платформада соғлиқни сақлаш муаммоларига бағишланган махсус бўлим бўлган ChatGPT Health ишга туширилганини эълон қилди, деб хабар беради Кazinform агентлиги Euronewsга таяниб.
Янги функция фойдаланувчиларга тиббий ёрдам ўрнини босиш учун эмас, балки маълумотларни таҳлил қилиш ва соғлиқни сақлаш мутахассислари билан ўзаро муносабатларга тайёргарлик кўриш учун мўлжалланган.
Health бўлимида фойдаланувчилар Apple Health, MyFitnessPal ва бошқа соғлиқни сақлаш ва фитнес иловаларидан тиббий ёзувлар ва маълумотларни улашлари мумкин бўлади. Бу уларга кўпроқ шахсийлаштирилган жавобларни олиш, тест натижаларини тушуниш, шифокор қабулига тайёргарлик кўриш ва овқатланиш ва жисмоний машқлар бўйича тавсияларни олиш имконини беради.
Health бўлими бошқа чатлардан алоҳида ишлайди. Барча суҳбатлар, файллар ва уланган иловалар алоҳида сақланади ва соғлиқни сақлаш маълумотлари ушбу бўлимдан ташқарида ишлатилмайди.
Компания ChatGPT Health касалликларни ташхислаш ёки даволаш учун мўлжалланмаганлигини таъкидлади.
Дарвоқе, ушбу хизмат 60 мамлакатдан келган 260 дан ортиқ шифокорлар иштирокида ишлаб чиқилган бўлиб, улар сўнгги икки йил ичида 600 000 дан ортиқ шарҳлар қолдирган. ChatGPT Health хизматига кириш ҳозирда чекланган: хизмат кутиш рўйхати орқали Free, Go, Plus ва Pro аккаунтларига эга бўлган кичик фойдаланувчилар гуруҳи учун ишга туширилмоқда.
Дастлаб босқичда, ушбу бўлим Европа иқтисодий ҳудуди, Швейцария ва Буюк Британияда мавжуд эмас. Тиббий ёзувлар ва айрим иловалар билан интеграция фақат АҚШда ишлайди. Бироқ, OpenAI келгуси ҳафталарда веб-версия ва iOSда ChatGPT Health хизматига киришни кенгайтиришни режалаштирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, ҳар куни 40 миллион киши ChatGPTдан соғлиқни сақлаш бўйича маълумот олиш учун фойдаланади.