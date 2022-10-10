OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    09:08, 10 Октябр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло оғир атлетика бўйича Осиё чемпиони бўлди

    None
    ASTANA. Kazinform – Қозоғистонлик Зульфия Чиншанло Баҳрайнда бўлиб ўтган оғир атлетика бўйича Осиё чемпионатида ғолиб чиқди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.

    У 55 килограмм вазн тоифасида олтин медални қўлга киритди. У биатлон баҳсларида 220 кг (95 + 125) тошни кўтарди.

    Иккинчи ўринни хитойлик Линлу Лю эгаллади - 210 кг. Кучли учликни Нигора Абдуллаева (Ўзбекистон) ёпди – 193 кг.

    Фото: Olympic.kz.


    Теглар:
    Спорт Асосий янгилик
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!