Қозоғистонлик велоспортчи Луценко «Тур де Франс» босқичида еттинчи бўлди
Унда Israel-Premier Tech жамоасининг канадалик велоспортчи Майкл Вудс ғалаба қозонди. Франциялик Пьер Латур (TotalEnergies) иккинчи ўринни эгаллади. Учинчи ўринни словениялик Матей Мохорич (Bahrain Victorious) эгаллади. «Астана» жамоасининг энг яхшиси қозоғистонлик Алексей Луценко бўлиб, у еттинчи ўринни эгаллади.
«Тур де Франс». Тўққизинчи босқич
Сен-Леонар-де-Нобла - уй. 182,4 км.
1. Майкл Вудс (Канада, Israel-Premier Tech) — 04:19:41
2. Пьер Латур (Франция, TotalEnergies) — +0:28
3. Матей Мохорич (Словения, Bahrain Victorious) — +0:35
7. Алексей Луценко (Қозоғистон, «Астана») - +1:39
10. Давид де ла Крус (Испания, «Астана») - +2:34
29. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») - +11:24
120. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») - +28:17
155. Жанни Москон (Италия, «Астана») - +29:54
162. Кес Бол (Нидерландия, «Астана») - +32:53
Умумий балл:
1. Йонас Вингегор (Дания, Jumbo-Visma) - 38:37:46
2. Тадей Погачар (Словения, UAE Team Emirates) - +0:17
3. Жей Хиндли (Австралия, BORA-hansgrohe) - +2:40
26. Харольд Техада (Колумбия, «Астана») - +28:00
37. Давид де ла Крус (Испания, «Астана») - +41:30
53. Алексей Луценко (Қозоғистон, «Астана») - +1:00:57
164. Кес Бол (Нидерландия, «Астана») - +2:14:58
168. Жанни Москон (Италия, «Астана») - +2:17:36
169. Евгений Федоров (Қозоғистон, «Астана») - +2:28:00.