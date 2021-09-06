10:45, 06 Сентябр 2021 | GMT +6
Қозоғистонлик велосипедчи ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида совриндор бўлди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик велосипедчи Кирилл Курдиди ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионатида бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Курдиди 1000 метр масофода марра чизиғини учинчи бўлиб кесиб, бронза медалини қўлга киритди. Биринчи ва иккинчи ўринларни Россия ва Германия спринтерлари эгаллашди.
«Кириллни ажойиб натижа билан табриклайман!» - деб ёзади Қозоғистон Велоспорт федерациясининг Instagram саҳифасда.
Эслатиб ўтамиз, 1-5 сентябр кунлари Мисрнинг Қоҳира шаҳрида велоспорт бўйича ўсмирлар ўртасидаги Жаҳон чемпионати бўлиб ўтди. Aввалроқ, Жаҳон чемпионатининг бронза медалини қозоғистонлик велосипедчи Юлия Голубкова қўлга киритганди.