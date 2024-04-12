09:37, 12 Апрел 2024 | GMT +6
Қозоғистонлик велосипедчи Алексей Луценко "Жиро д'Абруццо"нинг қироллик босқичида ғолиб чиқди
Жиро д'Абруццо кўп кунлик пойгасининг учинчи босқичи бўлиб ўтди. Унинг ғолиби Қозоғистоннинг Astana Qazaqstan Team жамоаси велоспортчиси Алексей Луценко бўлди, деб хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Иштирокчилар 163 километр масофани босиб ўтишлари керак эди. Ва Луценко буни биринчи бўлиб уддалади. У иккинчи ўринда келган Uae Team Emirates жамоаси аъзоси Адам Йетсни, учинчи ўриндаги Uae Team Emirates вакили Диего Улиссини ортда қолдирди.
Умумий таснифда Луценко етакчилик қилди. Иккинчи босқичда у иккинчи ўринни эгаллаган эди.