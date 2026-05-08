Қозоғистонлик ўқувчилар Болқон математика олимпиадасида энг яхшилар қаторида ️
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон жамоаси дунёдаги энг нуфузли интеллектуал платформалардан бири бўлган 2026 йилги Болқон математика олимпиадасида энг яхшилар қаторидан жой олди, деб хабар беради ҚР Таълим-маориф вазирлиги матбуот хизмати.
3-8 май кунлари Грециянинг Салоники шаҳрида бўлиб ўтган Болқон математика олимпиадасида қозоғистонлик ўқувчилар 6 та медални қўлга киритиб, 24 та давлат орасида умумий жамоавий ҳисобда 6-ўринни эгалладилар.
Бу йилги мусобақада Албания, Болгария, Греция, Руминия, Сербия, Туркия, Шимолий Македония ва бошқа кучли математика мактабларига эга 24 та давлатдан 148 нафар иштирокчи иштирок этди. Иштирокчилар орасида дунёга машҳур олимпиада мактаблари вакиллари ҳам бор эди.
“Бундай рақобатбардош муҳитда Қозоғистон терма жамоаси юқори натижаларни кўрсатди, бу доимий машғулотлар ва тизимли ишлар самарасини исботлади. Қозоғистон терма жамоаси жами 1 та олтин, 2 та кумуш ва 3 та бронза медалларини қўлга киритди”, — дейилади хабарда.
Олтин медаль соҳиби - Алмати шаҳридаги Haileybury Almaty мактабининг 12-синф ўқувчиси Мурат Тимур.
Кумуш медаль соҳиблари:
Алиасқар Султанали - Астана шаҳридаги "Билим-инновация" мактаб-интернатининг 10-синф ўқувчиси;
Оринбасар Бердибек - Атирау вилоятидаги "Билим-инновация" мактаб-интернатининг 11-синф ўқувчиси.
Бронза медаль соҳиблари:
Бейганов Батирхан — Алмати шаҳридаги Республика физика-математика мактабининг 10-синф ўқувчиси;
Еркебуланули Али — Алмати шаҳридаги Nurorda мактабининг 11-синф ўқувчиси;
Ансатов Арнур — Қизилўрда минтақавий 9-сонли "Таълим-инновация" лицей-интернатининг 11-синф ўқувчиси.