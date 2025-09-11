Қозоғистонлик ўқувчи ҳаво намловчи робот ихтиро қилди
SEMEI. Кazinform – Абай вилоятида ўқувчи ҳаво намловчи робот ихтиро қилди. Бу ҳақда Абай вилояти ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Аягўз туманидаги 1-умумтаълим мактабининг 8-синф ўқувчиси Нурилла Даулетқизи ўзига хос экологик лойиҳа ишлаб чиқди. У ҳаво намлигини ўлчайдиган ва керак бўлганда намлагични автоматик равишда ишга туширадиган гапирувчи робот яратди.
Қурилма хонадаги ҳавони доимий равишда кузатиб боради ва қуруқ бўлганда автоматик равишда ишга тушади. Робот товуш билан аниқ маълумот беради, қуруқ ҳаво аниқланганда автоматик равишда ишга тушади ва энергияни тежайди. Бундан ташқари, у хона ҳароратида ўсимликлар учун фойдалидир ва уйда, мактабда ва офисда фойдаланиш учун қулайдир.
Ўқувчи сенсорлардан фойдаланишни ўрганди, чизма ва 3D моделни ишлаб чиқди, уни дастурлаштирди ва қурилмани ўзи йиғди. У ҳатто мактаб шароитида синовдан ўтказишга муваффақ бўлди.
— Мақсадим одамларга қулай шароит яратиш, саломатлигини асраш, табиатни асрашга ҳисса қўшиш. Келажакда роботимни такомиллаштириб, уни кундалик ҳаётда ҳам қулай ҳолга келтирмоқчиман, — дейди Нурилла.
Келажакда Нурилла ўз роботига сунъий интеллект элементларини қўшиш ва атроф-муҳит мониторинги тизимини такомиллаштиришни режалаштирмоқда. Унинг айтишича, лойиҳаси нафақат кундалик ҳаётда, балки таълим ва ишлаб чиқаришда ҳам қўлланилиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Абай вилоятидаги мактаб ўқувчиси боғни суғорувчи робот ихтиро қилган эди.