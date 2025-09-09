Абай вилояти ўқувчиси боғни суғориш роботини ихтиро қилди
SEMEY. Кazinform - Жарма туманидаги Георгиевка ўрта мактабининг 9-синф ўқувчиси Ерали Қистаубай қишлоқ хўжалиги учун ноёб қурилма ихтиро қилди. Бу ҳақда Абай вилояти ҳокими матбуот хизмати хабар берди.
У тупроқ намлигини аниқлайдиган ва автоматик равишда сув етказиб берувчи робот яратди. Қурилма қуёш энергиясидан қувват олади. У насос, двигатель, ғилдираклар, батарея ва бошқарув тизимини ўз ичига олади.
Ёш ихтирочининг асосий мақсади қишлоқ хўжалигида сувни тежашдир. Ералининг сўзларига кўра, робот сувни тежайди, меҳнат унумдорлигини оширади ва инсон меҳнатини соддалаштиради. У иссиқхоналарда, далаларда ёки боғларда ишлатилиши мумкин.
Лойиҳа давомида у датчикларнинг ишлашини ўзлаштирди, самарали суғориш алгоритмини ишлаб чиқди, роботнинг чизмаси ва 3D моделини тайёрлади, микроконтроллерни дастурлаштирди ва қурилмани йиғди. Иссиқхона ва мактаб ҳовлисида ҳам синовлар ўтказди.
“Мақсадим – табиатни асраш, қишлоқ хўжалигини замонавий технологиялар асосида ривожлантириш. Келгусида шундай роботни фермерларга ҳам таклиф қилмоқчиман”, — дейди ўқувчи.
Ёш ихтирочи келажакда ўз қурилмасида сунъий интеллект элементларини ишлаб чиқиш, шунингдек, уни қишлоқ хўжалигига жорий этишни режалаштирган. Илмий раҳбари информатика ўқитувчиси Жанар Шаймуратова.
Аввалроқ пойтахтлик ўқувчилар қуёш энергиясидан қувват оладиган экофаввора ихтиро қилган эдилар.