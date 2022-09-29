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    15:15, 29 Сентябр 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик Тимофей Скатов Лиссабондаги теннис турнирининг чорак финалига чиқди

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    ASTANА. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Тимофей Скатов Португалиянинг Лиссабон шаҳрида ўтказилаётган турнирнинг чорак финалига чиқди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.

    Т. Скатов иккинчи даврада италиялик Франческо Пассарога қарши кортга чиқди. Учрашув 6:1, 5:7, 6:1 ҳисобида Скатов фойдасига ҳал бўлди.

    Қозоғистонлик навбатдаги турда франциялик Бенуа Пэре билан куч синашади.

    Фото: оlympic.kz

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