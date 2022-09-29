15:15, 29 Сентябр 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Тимофей Скатов Лиссабондаги теннис турнирининг чорак финалига чиқди
ASTANА. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Тимофей Скатов Португалиянинг Лиссабон шаҳрида ўтказилаётган турнирнинг чорак финалига чиқди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.
Т. Скатов иккинчи даврада италиялик Франческо Пассарога қарши кортга чиқди. Учрашув 6:1, 5:7, 6:1 ҳисобида Скатов фойдасига ҳал бўлди.
Қозоғистонлик навбатдаги турда франциялик Бенуа Пэре билан куч синашади.
Фото: оlympic.kz