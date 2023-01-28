Қозоғистонлик Тимофей Скатов Чилидаги мусобақанинг ярим финалига чиқди

ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 144-ракеткаси Тимофей Скатов Консепсьон (Чили) АТP Challenger Тоur мусобақасининг ярим финалига чиқди, деб хабар беради Кazinform мухбири.

Қозоғистонлик теннисчи чорак финалда дунёнинг 102-ракеткаси, турнирнинг 2-ракеткаси чилилик Алехандро Табило билан тўқнаш келди.

Учрашувда Т.Скатов 6:4, 3:6, 7:5 ҳисобида зафар қучди. Икки соату 29 дақиқа давом этган мусобақада у 5 та эйс амалга оширди ва 10 та брейк-пойнтдан 6 тасидан фойдаланди. Рақиб 5 та эйс, 5 та брейк (6 брейк) билан ажралиб турди.

Петропавллик битирувчи жаҳоннинг 203-ракеткаси, аргентиналик Факундо Диас Акоста билан куч синашади.

Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Елена Рибакина Австралия чемпионатида илк бор финалга чиққани ҳақида хабар берган эдик.

Шунингдек, қозоғистонлик теннис қизлар Ҳиндистондаги турнирнинг финал босқичига чиқди.

Фото - Қозоғистон теннис федерацияси

Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ