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    08:14, 14 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик теннисчи Недовесов Бастаддаги турнирнинг ярим финалига чиқди

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистонлик теннисчи Александр Недовесов Швециянинг Бастаддаги турнирнинг ярим финалига чиқди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Қозоғистонлик теннисчи сербиялик Никола Качич билан бирга россиялик-швейцариялик Павел Котов – Марк-Андреа Ҳуслер дуэтини 4:6, 6:2, 10:3 ҳисобида мағлуб этди.

    Бир соатдан ортиқ давом этган мусобақада А.Недовесов ва Н.Качич 4 та эйс амалга ошириб, 6 та брейк-пойнтнинг ярмини ўтказиб юборишмади.

    Ушбу учрашув Швеция турнирининг чорак финал босқичида бўлиб ўтди.
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