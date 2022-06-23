23:15, 23 Июн 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи Кукушкин Уимблдон саралаш мусобақасида ғолиб чиқди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин Лондонда бўлиб ўтаётган Буюк Британия очиқ чемпионатининг (Уимблдон турнири) яккалик тоифасидаги сўнгги саралаш баҳсини ўтказди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
М. Кукушкин сўнгги саралаш баҳсида венгриялик теннисчи Жомборо Пирош билан учрашди ва тўрт сетда умумий 7:6, 6:2, 4:6, 7:6 ҳисобида зафар қучди. Учрашув уч соату 35 дақиқа давом этди.
Ўйин давомида қозоғистонлик теннисчи бешта копток оширди ва битта қўш хатога йўл қўйди, 11 очко тўплади ва кетма-кет тўртта геймда ғалаба қозонди.
Шу тариқа, М. Кукушкин Буюк Британия очиқ чемпионати ғолибига айланди ва турнирнинг асосий тўр баҳсларида иштирок этади.