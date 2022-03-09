13:15, 09 Март 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи Италиядаги «Челленжер» мусобақасини муваффақиятли бошлади
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Тимофей Скатов Италияда бўлиб ўтаётган «Челленжер» туркумидаги эркаклар ўртасидаги яккалик баҳсларини муваффақиятли бошлади, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Мезбон германиялик Элмар Эюповичга қарши уч сетда қийин кечган баҳсда қозоғистонлик спортчи умумий 2:6, 7:6, 6:2 ҳисобида зафар қучди. Ўйин уч соату 21 дақиқа давом этди.
Скатов фақат битта қўш хато қилди, тўққиз очко ва кетма-кет бешта ўйинда ғалаба қозонди.
АТP жаҳон рейтингида қозоғистонлик 220-ўринда бормоқда.
Қайд этиш жоиз, ушбу ғалаба эвазига 21 ёшли Скатов турнирнинг 1/8 финал босқичига чиқди.