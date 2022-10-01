10:39, 01 Октябр 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи Дмитрий Попко Аргентинадаги мусобақанинг ярим финалига чиқди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистонлик дунёнинг 235-ракеткаси Дмитрий Попко Буэнос-Айрес 2 (Аргентина) челленжер мусобақасининг ярим финалига чиқди, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Чорак финалда қозоғистонлик теннисчи жаҳон рейтингида 349-ўринни эгаллаб турган аргентиналик Роман Андрес Бурручагага қарши ўз маҳоратини намойиш этди.
Дастлабки ўйинда Д.Попко устунлик қилди – 7:5.
Иккинчисида корт эгаси ғолиб бўлди - 6:0.
Учинчи, ҳал қилувчи сетда қозоғистонлик спортчи бирданига 3:0 ҳисобида олдинга чиқиб олди. Якунда у бу суръатидан пасайтирмади - 6:2.
Икки соату 22 дақиқа давом этган шиддатли баҳсда Д.Попко эйс қайд этмади, аммо 14 брейк-пойнтдан олтитасини фойдаланди. Рақиб 3 та эйс ва 6 та брейк билан ажралиб турди.
Дмитри Попко аргентиналик, дунёнинг 118-ракеткаси, мусобақанинг 4-ракеткаси Камило Уго Карабелли ёки рейтингда 169-ўринни эгаллаб турган Ренцо Оливо билан баҳслашади.
Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ