23:35, 14 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи Будапештдаги турнирнинг учинчи босқичига чиқди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Юлия Путинцева Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида ўтказилаётган гил турнирининг иккинчи босқичида ўйнади, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Қозоғистонлик теннисчи жаҳоннинг 125-ракеткаси, 2020 йилги Олимпиада бронза медали совриндори Бразилия вакили Лаура Пигоссига қарши ўйин ўтказиб, учта сетда умумий 4:6, 6:1, 6:2 ҳисобида зафар қучди. Учрашув икки соату 18 дақиқа давом этди.
Учрашув давомида Ю.Путинцева битта копток оширишни тўғридан-тўғри бажариб, иккита қўш хатога йўл қўйди.
Қозоғистонлик теннисчи етти очко ишлади ва кетма-кет олти ўйинда ғалаба қозонди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи айни дамда WТА (Аёллар теннис уюшмаси) рейтингининг 32-поғонасидан жой олган.
Фото: sports.kz