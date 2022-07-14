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    23:35, 14 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик теннисчи Будапештдаги турнирнинг учинчи босқичига чиқди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Юлия Путинцева Венгрия пойтахти Будапешт шаҳрида ўтказилаётган гил турнирининг иккинчи босқичида ўйнади, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Қозоғистонлик теннисчи жаҳоннинг 125-ракеткаси, 2020 йилги Олимпиада бронза медали совриндори Бразилия вакили Лаура Пигоссига қарши ўйин ўтказиб, учта сетда умумий 4:6, 6:1, 6:2 ҳисобида зафар қучди. Учрашув икки соату 18 дақиқа давом этди.

    Учрашув давомида Ю.Путинцева битта копток оширишни тўғридан-тўғри бажариб, иккита қўш хатога йўл қўйди.

    Қозоғистонлик теннисчи етти очко ишлади ва кетма-кет олти ўйинда ғалаба қозонди.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчи айни дамда WТА (Аёллар теннис уюшмаси) рейтингининг 32-поғонасидан жой олган.

    Фото: sports.kz

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