12:59, 16 Март 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик теннисчи АҚШдаги «Челленжер» турнирининг навбатдаги босқичига ўтди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик теннисчи Михаил Кукушкин АҚШнинг Аризона штати Феникс шаҳрида эркаклар ўртасида ўтказилаётган «Челленжер» мусобақасининг яккалик баҳсларида навбатдаги босқичга ўтди, дея хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.
Мусобақа саралашида қозоғистонлик спортчи италиялик теннисчи Томас Фаббиано устидан икки сетда умумий 6:3 ва 6:2 ҳисобида ишончли ғалабага эришди.
Учрашув бир соату 27 дақиқа давом этди.
Ўйин давомида Кукушкин саккизта шар узатди, бор-йўғи битта қўш хато қилди ва кетма-кет олти очкони қўлга киритди.
Қозоғистонлик саралаш босқичининг биринчи босқичида япониялик Го Соедни 6:2, 6:0 ҳисобида мағлуб этди.