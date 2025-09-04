Қозоғистонлик талаба III Туркий универсиадада илк олтин медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform – Халел Досмуҳамедов номидаги Атирау университети талабаси Данияр Қулушев мусобақанинг биринчи кунида дзюдо бўйича 60 килограмм вазн тоифасида олтин медални қўлга киритиб, турнирнинг илк чемпиони бўлди. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги хабар берди.
“Талабамизнинг ғалабасидан фахрланамиз. Данияр ўзининг қатъияти ва юксак профессионал маҳоратини намоён этиб, қозоғистонлик ёшлар халқаро майдонда муваффақиятли иштирок этишга қодир эканини исботлади. Ушбу медаль - спортчи, мураббийлар ва университетнинг тизимли меҳнати самарасидир”, — деб ёзади вазирлик.
Данияр Қулушевнинг ғалабаси нафақат Қозоғистоннинг медаллар фондини очди, балки мамлакатнинг халқаро талабалар спортидаги обрўсини мустаҳкамлади.
Эслатиб ўтамиз, III Туркий универсиада доирасидаги дзюдо бўйича мусобақалар яқин кунларда ҳам давом этади. Қозоғистонлик спортчиларда соврин жамғармасини тўлдириш учун барча имкониятлар мавжуд.
Эслатиб ўтамиз, III Туркий универсиадада Қозоғистон номидан 66 нафар спортчи талаба иштирок этмоқда.