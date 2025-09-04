III Туркий универсиадада Қозоғистондан 66 нафар спортчи талаба иштирок этади
ASTANA. Kazinform — 2025 йил 3-9 сентябрь кунлари Қирғизистон Республикасининг Чўлпон-Ота шаҳрида олий таълим муассасалари талабалари ўртасида III Туркий универсиада бўлиб ўтади. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги маълум қилди.
«Универсиадада Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатлардан (Қозоғистон Республикаси, Озарбайжон Республикаси, Қирғизистон Республикаси, Туркия Республикаси, Ўзбекистон Республикаси) талаба-спортчилар иштирок этади. Мусобақа спортнинг 7 тури: волейбол, футзал, стол тенниси, шахмат, дзюдо, эркин кураш ва юнон-рум кураши бўйича ўтказилади», — дейилади хабарда.
Универсиаданинг тантанали очилиш маросими 4 сентябрда соат 18:00да, ёпилиш маросими эса 8 сентябрда соат 18:00да бўлиб ўтади.
Қозоғистон шарафини 15 олий ўқув юртидан 66 нафар спортчи 7 спорт тури бўйича ҳимоя қилади.
Эслатиб ўтамиз, II Туркий универсиада ҳам 2023 йил 5-10 ноябрда Туркистонда ушбу 7 спорт тури бўйича ўтказилган эди. II Туркий универсиадада Туркий давлатлар ташкилотига аъзо 5 та давлатдан 445 нафар делегат иштирок этди.
ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги талабаларнинг миллий ва халқаро миқёсдаги спорт тадбирларида фаол иштирок этишига кўмаклашишда давом этади.