    III Туркий универсиадада Қозоғистондан 66 нафар спортчи талаба иштирок этади

    ASTANA. Kazinform — 2025 йил 3-9 сентябрь кунлари Қирғизистон Республикасининг Чўлпон-Ота шаҳрида олий таълим муассасалари талабалари ўртасида III Туркий универсиада бўлиб ўтади. Бу ҳақда ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги маълум қилди.

    III Түркі универсиадасына Қазақстан атынан 66 студент-спортшы қатысады
    Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

    «Универсиадада Туркий давлатлар ташкилотига аъзо давлатлардан (Қозоғистон Республикаси, Озарбайжон Республикаси, Қирғизистон Республикаси, Туркия Республикаси, Ўзбекистон Республикаси) талаба-спортчилар иштирок этади. Мусобақа спортнинг 7 тури: волейбол, футзал, стол тенниси, шахмат, дзюдо, эркин кураш ва юнон-рум кураши бўйича ўтказилади», — дейилади хабарда.

    Универсиаданинг тантанали очилиш маросими 4 сентябрда соат 18:00да, ёпилиш маросими эса 8 сентябрда соат 18:00да бўлиб ўтади.

    Қозоғистон шарафини 15 олий ўқув юртидан 66 нафар спортчи 7 спорт тури бўйича ҳимоя қилади.

    Эслатиб ўтамиз, II Туркий универсиада ҳам 2023 йил 5-10 ноябрда Туркистонда ушбу 7 спорт тури бўйича ўтказилган эди. II Туркий универсиадада Туркий давлатлар ташкилотига аъзо 5 та давлатдан 445 нафар делегат иштирок этди.

    ҚР Фан ва олий таълим вазирлиги талабаларнинг миллий ва халқаро миқёсдаги спорт тадбирларида фаол иштирок этишига кўмаклашишда давом этади.

