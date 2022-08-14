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    13:43, 14 Август 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик таэквондочи Бауиржан Хасенов Ислом бирдамлиги ўйинларининг бронза медали совриндори бўлди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик таэквондочи Бауиржан Хасенов Туркияда бўлиб ўтаётган Ислом бирдамлиги ўйинларида совриндор бўлди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.

    У 87 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди.

    Бу таэквонда бўйича терма жамоанинг Туркияда қўлга киритган учинчи совринидир. Аввалроқ Жасурбек Қиличев ва Жансель Дениз совриндор бўлган эди.

    Фото: оlympic.kz


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