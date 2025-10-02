OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    13:20, 02 Октябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонлик сузувчилар Осиё чемпионатида миллий рекордни янгилади

    ASTANА. Кazinform — Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё чемпионатида сузиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси миллий рекордни янгилади, деб хабар беради ҚР МОҚ матбуот хизмати.

    сузиш
    Фото: ҚР МОҚ

    Адилбек Мусин, Ғалимжан Балабек, Софья Сподаренко ва София Абубакирова 4х100 метрга эркин усулда эстафета баҳсларида учинчи ўринни эгаллади.

    Улар 3:35,36 натижа билан маррага етиб келди ва Қозоғистон рекордини янгилади.

    Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида ўтказилган Осиё чемпионатида қозоғистонлик сузувчи Адилбек Мусин ғолибликни қўлга киритган эди.

    Теглар:
    Осиё чемпионати Сузиш Рекорд Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!