13:20, 02 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик сузувчилар Осиё чемпионатида миллий рекордни янгилади
ASTANА. Кazinform — Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида бўлиб ўтаётган Осиё чемпионатида сузиш бўйича Қозоғистон терма жамоаси миллий рекордни янгилади, деб хабар беради ҚР МОҚ матбуот хизмати.
Адилбек Мусин, Ғалимжан Балабек, Софья Сподаренко ва София Абубакирова 4х100 метрга эркин усулда эстафета баҳсларида учинчи ўринни эгаллади.
Улар 3:35,36 натижа билан маррага етиб келди ва Қозоғистон рекордини янгилади.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистоннинг Аҳмадобод шаҳрида ўтказилган Осиё чемпионатида қозоғистонлик сузувчи Адилбек Мусин ғолибликни қўлга киритган эди.