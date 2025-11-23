Қозоғистонлик спортчилар Ислом бирдамлик ўйинларида 56 та медални қўлга киритдилар
ASTANА. Кazinform - Саудия Арабистонининг Ар-Риёд шаҳрида бўлиб ўтган VI Ислом бирдамлик ўйинлари якунланди. Мусобақада 57 мамлакатдан спортчилар иштирок этишди.
Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги маълумотларига кўра, терма жамоа енгил атлетика, киберспорт, қиличбозлик, қўл тўпи, жиу-житсу, дзюдо, каратэ, сузиш, стол тенниси, таэквондо, оғир атлетика, эркин кураш, юнон-рим кураши, аёллар кураши, ушу ва муай-тай каби 16 та спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этди.
Қозоғистонликлар Ислом бирдамлик ўйинларида жами 56 та медални қўлга киритдилар. Улардан 15 таси олтин, 20 таси кумуш ва 21 таси бронза медалларидир.
Қозоғистонликлар Ислом бирдамлик ўйинларида биринчи марта бир қатор спорт турлари бўйича олтин медални қўлга киритдилар. Хусусан, дзюдо (Аруна Жангелдина), стол тенниси (Кирилл Герасименко ва эркаклар жамоаси), муай-тай (Турар Дуйсехан), қиличбозлик (эркаклар жамоаси) ва жиу-житсу (учта олтин) бўйича юқори натижаларга эришдилар.
Стол тенниси баҳсларида Кирилл Герасименко финалда Париж Олимпиадасининг 1/8 финалида мағлуб бўлган Омар Муҳаммад Асардни мағлуб этди. Эркин кураш бўйича жаҳон чемпиони Ризабек Айтмуқан шунингдек, Париж Олимпиадаси чемпиони ва жаҳон чемпиони Аҳмед Тажудиновни (Баҳрайн) мағлуб этди.
Қзоғистонликлар шунингдек, гандбол, жиу-житсу, муай-тай, ушу ва қиличбозлик бўйича биринчи марта медалларни қўлга киритишди.
Эслатиб ўтамииз, Мариан Журавлева Ислом бирдамлик ўйинларида жиу-житсу бўйича олтин медални қўлга киритди.