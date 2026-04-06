Қозоғистонлик спортчилар халқаро мусобақаларда 200 та медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Жорий йилнинг биринчи чораги натижаларига кўра, қозоғистонлик спортчилар халқаро майдонда юқори натижаларга эришдилар. Ҳамюртларимиз ёзги Олимпия ва Олимпия бўлмаган спорт турларида жами 138 та медални қўлга киритдилар. Улардан 51 таси олтин, 39 таси кумуш ва 48 таси бронза. Бу ҳақда ҚР Туризм ва спорт вазирлиги хабар берди.
Миллий спорт турлари бўйича қозоғистонлик спортчилар 22 та медални қўлга киритдилар. Улардан 9 таси олтин, 6 таси кумуш ва 7 таси бронза.
“Пара спортчилар ҳам муваффақиятли иштирок этишди. Биринчи чоракда улар жами 34 та медални (15 та олтин, 10 та кумуш ва 9 та бронза) қўлга киритишди. Хусусан, паралимпия спорт турлари бўйича 24 та медаль (7 та олтин, 8 та кумуш, 9 та бронза), паралимпия бўлмаган йўналишларда эса 10 та медаль (8 та олтин, 2 та кумуш) қўлга киритилди”, — дейилади хабарда.
Қишки спорт турлари бўйича спортчиларимиз ҳам 6 та медални (4 та олтин ва 2 та кумуш) қўлга киритишди. Шундай қилиб, 2026 йилнинг биринчи чорагида Қозоғистон терма жамоаси жами 200 та медални (79 та олтин, 57 та кумуш ва 64 та бронза) қўлга киритди.