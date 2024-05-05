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    12:34, 05 Мумкин 2024 | GMT +6

    Қозоғистонлик спортчилар бадиий сузиш бўйича жаҳон кубоги босқичида ғолиб чиқди

    Эдуард Ким и Наргиз Болатова
    Фото: ҚР Туризм ва спорт вазирлиги

    Парижда бўлиб ўтган бадиий сузиш бўйича Жаҳон кубогининг иккинчи босқичида Эдуард Ким ва Наргиза Болатованинг ажойиб чиқиши эвазига Қозоғистон сув спорти бўйича олтин медални қўлга киритди, деб хабар беради Kazinform.

    Ушбу ғалаба техник аралаш дуэтда бўлди, улар ўз ижроси учун 216,3250 балл тўплаган ҳолда энг юқори профессионалликни намойиш этдилар.

    Италиялик Филиппо Пелати ва Сара Мария Риеза кумуш медални қўлга киритган бўлса, испаниялик Жорди Касирес Иглесиас ва Жудиз Калво Реквена бронза медалини қўлга киритди.

    Теглар:
    Спорт ҚР Туризм ва спорт вазирлиги
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
    Жарасқан Нұрыбаев
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