19:43, 08 Август 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик спортчи трекдаги велоспорт бўйича Ислом бирдамлик ўйинларининг бронза медали совриндори бўлди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик Светлана Пашченко трекдаги велоспорт бўйича Ислом бирдамлик ўйинлари бронза медалини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.
У гуруҳ пойгаларида Ўзбекистоннинг икки вакилини олдинга ўтказиб, очколар бўйича учинчи бўлди.
Шу кунларда Конья шаҳрида (Туркия) велоспорт бўйича мусобақа бўлиб ўтмоқда.
Фото: оlympic.kz