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    19:43, 08 Август 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик спортчи трекдаги велоспорт бўйича Ислом бирдамлик ўйинларининг бронза медали совриндори бўлди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик Светлана Пашченко трекдаги велоспорт бўйича Ислом бирдамлик ўйинлари бронза медалини қўлга киритди, дея хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.

    У гуруҳ пойгаларида Ўзбекистоннинг икки вакилини олдинга ўтказиб, очколар бўйича учинчи бўлди.

    Шу кунларда Конья шаҳрида (Туркия) велоспорт бўйича мусобақа бўлиб ўтмоқда.

    Фото: оlympic.kz

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