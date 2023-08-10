21:45, 10 Август 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик спортчи МДҲ давлатлари ўйинларида эркин кураш бўйича бронза медалини қўлга киритди
SOLIGORSK. Kazinform - МДҲ давлатлари II ўйинларида эркин кураш бўйича турнирнинг оғир вазн тоифасида ғолиблари аниқланди, дея хабар беради Kazinform BelTA агентлигига таяниб.
125 кг вазн тоифасида чемпионлик унвони учун кечган финал жангида беларуслик спортчи Алексей Пархоменко россиялик полвон Ален Хубуловга ютқазди – 2:6. Оғир вазн тоифасида туркманистонлик Зиёмуҳаммет Сапаров ва қозоғистонлик полвон Омархан Надиров бронза медалига сазовор бўлди.