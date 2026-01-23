11:38, 23 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистонлик спортчи Италияда тоғ чанғиси мусобақасида ғолиб чиқди
ASTANA. Kazinform – 2026 йилги Милан Олимпиадасига йўлланма олган тоғ чанғиси спортчиси Александра Скороходова Италиянинг Поцца-ди-Фасса шаҳрида бўлиб ўтган халқаро мусобақада чемпион бўлди, деб хабар берди ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш бошқармаси матбуот хизмати.
Қозоғистонлик спортчи слалом пойгасида энг яхши натижани кўрсатди.
Ғолиблар рўйхати:
1. Александра Скороходова (Қозоғистон) – 1:39.67
2. Гаритано Итурбе (Испания) – 1:40.52
3. Емма Гуггенхеймер (АҚШ) – 1:40.97
Мусобақада 15 мамлакатдан 30 нафар спортчи совринли ўринлар учун курашди.
