    11:38, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Қозоғистонлик спортчи Италияда тоғ чанғиси мусобақасида ғолиб чиқди

    ASTANA. Kazinform – 2026 йилги Милан Олимпиадасига йўлланма олган тоғ чанғиси спортчиси Александра Скороходова Италиянинг Поцца-ди-Фасса шаҳрида бўлиб ўтган халқаро мусобақада чемпион бўлди, деб хабар берди ҚР Туризм ва спорт вазирлиги Спортни ривожлантириш бошқармаси матбуот хизмати.

    Александра Скороходова
    Фото: Спортты дамыту дирекциясы

    Қозоғистонлик спортчи слалом пойгасида энг яхши натижани кўрсатди.

    Ғолиблар рўйхати:

    1. Александра Скороходова (Қозоғистон) – 1:39.67

    2. Гаритано Итурбе (Испания) – 1:40.52

    3. Емма Гуггенхеймер (АҚШ) – 1:40.97

    Мусобақада 15 мамлакатдан 30 нафар спортчи совринли ўринлар учун курашди.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Қозоғистоннинг шорт-трек бўйича ўсмирлар терма жамоаси Хитойдаги турнирда тўртта медални қўлга киритгани ҳақида ёзган эдик.

