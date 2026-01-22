17:21, 22 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистоннинг шорт-трек бўйича ўсмирлар терма жамоаси Хитойдаги турнирда тўртта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистоннинг шорт-трек бўйича ўсмирлар терма жамоаси Хитойнинг Цитайхэ шаҳрида бўлиб ўтган халқаро турнирда муваффақиятли иштирок этди.
Миллий терма жамоа ушбу мусобақада тўртта медални қўлга киритди. Қозоғистонлик спортчилар эркаклар ва аёллар эстафеталарида иккита кумуш медални қўлга киритдилар.
ҚР МОҚ маълумотига кўра, шунингдек Алина Галечина 1500 метр масофада учинчи натижани қайд этиб, бронза медалга сазовор бўлди. Шу билан бирга, Қозоғистон терма жамоаси аралаш эстафетада ҳам учинчи ўринни эгаллади.
Турнир 23 январда якунланади.