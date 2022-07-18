15:32, 18 Июл 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик спортчи енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатида ярим финалга чиқди
NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик Михаил Литвин АҚШда бўлиб ўтааётган енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионати - 2022нинг 400 метрга югуриш бўйича саралаш босқичидан муваффақиятли ўтди, деб хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.
Тўртинчи пойгада у 46.00, яъни, мавсумнинг энг яхши вақти билан тўртинчи ўринни эгаллади.
Бу натижа унга 20 июл куни бўлиб ўтадиган ярим финалга йўлланма олиш имконини берди.
Фото: оlympic.kz