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    15:32, 18 Июл 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик спортчи енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионатида ярим финалга чиқди

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    NUR-SULTAN. Kazinform - Қозоғистонлик Михаил Литвин АҚШда бўлиб ўтааётган енгил атлетика бўйича жаҳон чемпионати - 2022нинг 400 метрга югуриш бўйича саралаш босқичидан муваффақиятли ўтди, деб хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.

    Тўртинчи пойгада у 46.00, яъни, мавсумнинг энг яхши вақти билан тўртинчи ўринни эгаллади.

    Бу натижа унга 20 июл куни бўлиб ўтадиган ярим финалга йўлланма олиш имконини берди.

    Фото: оlympic.kz

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