OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    20:51, 23 Август 2022 | GMT +6

    Қозоғистонлик Шавкат Раҳмоновнинг UFC рейтингидаги ўрни маълум бўлди

    None
    None
    NUR-SULTAN. Кazinform - UFC дам олиш кунларида янги чемпион аниқланган ярим ўрта вазн тоифаси рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Энди собиқ унвон соҳиби Камару Усмон Леон Эдвардсдан шов-шувли нокаутли мағлубиятдан сўнг биринчи ўринни эгаллади. Колби Ковингтон иккинчи ўринга кўтарилди. Учинчи ўринда – Ҳамзат Чимаев.

    Қозоғистон вакили Шавкат Раҳмонов эса ўша – 11-ўринда қолди. Унинг кейинги жангдаги энг эҳтимолий рақиби Стивен Томпсон бир позицияни йўқотиб, еттинчи бўлди.

    Фото: sports.kz

    Теглар:
    Спорт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!