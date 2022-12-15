Қозоғистонлик режиссёрнинг халқаро фестивалда бош совринни қўлга киритган тарихий фильми Португалияда намойиш этилди
Шунингдек, фильм «Энг яхши режиссёрлик иши» номинациясида ҳам ғолиб бўлди, дея хабар беради Kazinform Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизматига таяниб.
«Биз бу лойиҳа устида бир неча йил ишладик ва Қозоғистонда биринчи бўлиб тўлиқ метражли бадиий фильм ва тарихий сериални тақдим этдик. Фильм тарихимизни нафақат мамлакатимизда, балки хорижда ҳам намойиш этишга арзийди, деб ўйлайман», — деди Р. Абдираш.
Португалиялик томошабинларнинг қозоқ фильмини илиқ кутиб олиши бу сўзларни тасдиқлагандек. Кино ва телевидение соҳаси мутахассислари, бўлажак кинематографлар қозоқ тарихи, маданияти ва кўчманчилар сцивилизацияси билан қизиқиш ила танишди.
Кинофестиваль директори, Минью университети Кинематография институти профессори Артур Барроса Морейра Қозоғистон ижодий жамоасини табриклаб, ғолиб бўлган фильмнинг бадиий савияси юқори эканлигини таъкидлаб, қозоғистонлик кинематограф билан илк танишув шу йил бўлишига, ҳақиқий дўстлик ва шерикликнинг бошланиши ва давом этишигаа умид билдирди. Фестивал доирасида бир қанча европалик дистрибьюторлар инглиз тилида сўзлашувчи томошабинлар учун қозоқ фильмини прокатга чиқариш ниятини билдиришди.
«BRAGACINO» халқаро мустақил кинофестивал бўлиб, у 2003 йилдан буён Португалияда ўтказиб келинади ва Европа, Америка ва Осиёдан фильмларни жамлайди. Жорий йилда 20 йиллик юбилей танлови энг йирик «Braga Parque» киномарказида округ муниципалитети маъмурияти, сиёсатчилар, дипломатлар, Минью университетининг таниқли актёрлари, танқидчилар ва бўлажак кино ижодкорлари иштирокида бўлиб ўтди.
Фото: gov.kz