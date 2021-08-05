19:40, 05 Август 2021 | GMT +6
Қозоғистонлик профессионал боксчи Али Аҳмедовнинг навбатдаги жанги санаси маълум бўлди
NUR-SULTAN. Қозоғистонлик ўрта вазнли боксчи Али Аҳмедов (16-1, 12КО) ўзининг навбатдаги жангини ёз охирида ўтказади, деб хабар беради Kazinform.
«ВКонтакте» ижтимоий тармоғидаги « Қозоғистоннинг профессионал бокси» саҳифаси BoxRec.Comга асосланиб хабар қилишича, GGG Promotions промоутерлик компанияси қозоғистонлик боксчининг жанги 26 август куни Коста -Меса шаҳрида (Калифорния, АҚШ) бўлиб ўтади. Унинг рақиби ҳозирча номаълум.
1 август куни Али Аҳмедов Ню-Мексико штатининг Альбуқерқе шаҳрида Перулик «Пантера» лақабли Давид Сегарро (34-5, 21КО) билан жанг ўтказиши керак эди. Аммо, жангга бир неча соат қолганда, лотин америкалик боксчига коронавирус ташхиси қўйилганлиги сабабли учрашув бекор қилинди.