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    19:40, 05 Август 2021 | GMT +6

    Қозоғистонлик профессионал боксчи Али Аҳмедовнинг навбатдаги жанги санаси маълум бўлди

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    NUR-SULTAN. Қозоғистонлик ўрта вазнли боксчи Али Аҳмедов (16-1, 12КО) ўзининг навбатдаги жангини ёз охирида ўтказади, деб хабар беради Kazinform.

    «ВКонтакте» ижтимоий тармоғидаги « Қозоғистоннинг профессионал бокси» саҳифаси BoxRec.Comга асосланиб хабар қилишича, GGG Promotions промоутерлик компанияси қозоғистонлик боксчининг жанги 26 август куни Коста -Меса шаҳрида (Калифорния, АҚШ) бўлиб ўтади. Унинг рақиби ҳозирча номаълум.

    1 август куни Али Аҳмедов Ню-Мексико штатининг Альбуқерқе шаҳрида Перулик «Пантера» лақабли Давид Сегарро (34-5, 21КО) билан жанг ўтказиши керак эди. Аммо, жангга бир неча соат қолганда, лотин америкалик боксчига коронавирус ташхиси қўйилганлиги сабабли учрашув бекор қилинди.

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