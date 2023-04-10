20:11, 10 Апрел 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик Нурсултан Турсинов юнон-рум кураши бўйича Осиё чемпионатида иккинчи бўлди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик Нурсултан Турсинов Астана шаҳрида юнон-рум кураши бўйича ўтказилган Осиё чемпионатининг кумуш медали совриндори бўлди, дея хабар беради Kazinform ҚР Миллий олимпия қўмитасига таяниб.
Вазни 87 килограммгача бўлган полвонлар финалида у эронлик Носер Ализодага имкониятни бой берди.
Аманғали Бекболатов (55 кг), Муҳамедали Мамирбек (63 кг) ва Алимхан Сиздиқов (130 кг) чемпионатни бронза медали билан якунлади.
Фото: olympic.kz