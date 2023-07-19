21:00, 19 Июл 2023 | GMT +6
Қозоғистонлик Никита Чирюкин ўқ отиш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди
SЕОUL. Кazinform – Қозоғистонлик Никита Чирюкин Чангвонда (Жанубий Корея) ўқ отиш бўйича ўсмирлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди, дея хабар беради Кazinform Қозоғистон Республикаси Миллий олимпия қўмитаси сайтига таяниб.
Қозоғистонлик спортчи 25 метрга тўппончадан отиш бўйича энг яхши натижага эришди.
Эслатиб ўтамиз, бу йилги жаҳон чемпионатида дунёнинг 45 давлатидан 600 нафардан ортиқ спортчи иштирок этмоқда.