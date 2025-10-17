Қозоғистонлик мутахассислар ўзбекистонлик ҳамкасблари билан эндокрин касалликларни даволашнинг янги усулларини муҳокама қилди
ASTANA. Kazinform — Халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш дастури ва Ўзбекистонда Қозоғистон тиббиёти кунларини ўтказиш доирасида Қорақалпоғистоннинг Нукус шаҳридаги Кардиология ва ички касалликлар илмий тадқиқот институти ҳамда Эндокринология маркази ходимларининг йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги хабар берди.
Учрашувда Тошкент шаҳридаги Академик Ё.Тўрақулов номидаги Республика ихтисослаштирилган илмий-амалий эндокринология тиббиёт маркази ва унинг Нукус шаҳридаги филиали ўртасида ҳамкорлик меморандумлари имзоланди.
Битим қандли диабет ва эндокрин касалликларни ташхислаш, даволаш ва олдини олиш соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш, муассасалар ўртасида илмий ва таълим интеграциясини мустаҳкамлашга қаратилган.
“Қозоғистонлик мутахассислар Эндокринология маркази фаолияти билан яқиндан танишиб, диабет ва эндокринология йўналишларининг долзарб масалаларига бағишланган семинарлар ўтказди. Қозоғистонда қандли диабет билан оғриган беморларга ёрдам кўрсатиш, даволашнинг инновацион усулларини жорий этиш, жумладан, инсулин помпаларини қўллаш ва замонавий технологиялар ёрдамида глюкоза даражасини кузатиш бўйича тажриба ва ютуқлар билан ўртоқлашди”, - дейилади хабарда.
Жарроҳ Тимур Екибаев профессор, жарроҳ Тельман Камолов билан биргаликда операцияни амалга оширди. Улар қандли диабетнинг асорати бўлган диабетик оёқ синдромини даволашнинг янги усуллари ва ампутациянинг олдини олиш усулларини муҳокама қилдилар.
Қалқонсимон без касалликларини эрта ташхислаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Интервенцион жарроҳ-радиолог Арман Ибраев Кардиология ва ички касалликлар илмий-тадқиқот институтида қалқонсимон безнинг яхши ўсмалари учун радиочастота абляция усулини жорий этиш натижалари ҳақида сўзлаб берди.
Аввалроқ Қозоғистонда тиббий туризм ривожи ҳақида ёзган эдик.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Ўзбекистонда Қозоғистон тиббиёти кунлари бошлангани ҳақида хабар берган эдик.
Қозоғистонлик шифокорлар Ўзбекистонда маҳорат дарслари ўтказмоқда.