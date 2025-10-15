Қозоғистонлик шифокорлар Ўзбекистонда маҳорат дарслари ўтказмоқда
Ўзбекистонда Қозоғистон тиббиёти кунлари бўлиб ўтмоқда, улар давомида қозоғистонлик етакчи мутахассислар мамлакат вилоятларида ўзбекистонлик ҳамкасблари билан учрашувлар, маҳорат дарслари ўтказмоқда, тажриба алмашмоқда. Ҳамкорликнинг асосий йўналишларидан бири травматология ва ортопедия соҳасидаги ҳамкорликдир, дея хабар беради Kazinform ҚР Соғлиқни сақлаш вазирлигига таяниб.
Вазирлик маълумотларига кўра, академик Н.Д.Батпенов номидаги Миллий травматология ва ортопедия илмий маркази делегацияси Тошкент шаҳрида Ўзбекистон Травматология ва ортопедия илмий-тадқиқот институти ходимлари билан амалий учрашувлар ўтказди.
Икки етакчи тиббиёт муассасаси ўртасидаги ҳамкорлик илғор технологиялар алмашиш ва беморларни даволашда замонавий ёндашувларни ишлаб чиқишга қаратилган.
Дастур артроскопия, эндопростетик, оёқ жарроҳлиги ва орқа мия патологиясини тузатиш бўйича кўргазмали операцияларни ўз ичига олган. Бу соҳалар ҳозирда клиник амалиётда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, шифокорлар ҳамкорлиги даволаш усулларини такомиллаштириш ва уларни минтақадаги беморларнинг эҳтиёжларига мослаштириш имконини беради.
“Биз бу кунларга расмий саёҳат сифатида эмас, балки мустаҳкам ишонч кўпригини қуриш ва ҳамкорликда ривожланиш имконияти сифатида қараймиз. Бугунги кунда тиббиёт очиқликни талаб қилади: технологиялар, билимлар ва амалиётлар алмашинуви. Қозоғистон ва Ўзбекистонни нафақат географик, балки умумий мақсадлар: одамлар саломатлигига ғамхўрлик қилиш ва беморлар учун илғор ечимларни жорий этиш боғлаб туради”, - дейди Н.Д.Батпенов номидаги Миллий травматология ва ортопедия илмий маркази директори Олжас Бекарисов.
Ўзбекистон Травматология ва ортопедия илмий-тадқиқот институти мутахассислари қозоғистонлик шифокорларнинг ўз тажриба ва билимларини баҳам кўриш истагини чин дилдан қадрлашини таъкидладилар. Институт вакилларининг сўзларига кўра, бу мусобақа эмас, балки беморларга янада сифатли ва замонавийроқ ёрдам кўрсатиш имконини берадиган дўстона ҳамкорликдир.
Бундай учрашувлар мамлакатлар ўртасидаги узоқ муддатли ҳамкорлик учун мустаҳкам замин яратади, касбий алоқаларни мустаҳкамлашга, Марказий Осиёда ягона тиббиёт маконини шакллантиришга хизмат қилади.