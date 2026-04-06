Қозоғистонлик теннисчиларнинг Монте-Карло мастерс турниридаги рақиблари маълум бўлди
ASTANА. Каzinform – Монте-Карло АТP 1000 турнирида қозоғистонлик теннисчилар Александр Бублик ва Александр Шевченко кимларга қарши ўйнаши маълум бўлди.
Дунёнинг 11-ракеткасии, ушбу турнирнинг 8-ракеткаси сифатида қайд этилган А. Бублик АТР рейтингида 203-ўринни эгаллаб турган ва 6-ўринга кўтарилган 39 ёшли франциялик Гаэль Монфисга қарши ўйнайди.
Г. Монфилс биринчи босқичда дунёнинг 30-ракеткаси, нидерландиялик Таллон Грикспорни мағлубиятга учратди – 6:7 (7:9), 6:1, 6:4.
Саралаш босқичларидан сўнг асосий тўрга йўлланма олган Александр Шевченко биринчи босқичда дунёнинг 54-ракеткаси, 2014 йилги АҚШ чемпиони, 37 ёшли хорватиялик Марин Чилични мағлуб этишга ҳаракат қилади.
А. Бублик ҳам, А. Шевченко ҳам ўтган йили Монте-Карло турнирида иштирок этмаган. Шунинг учун, агар улар бу йил яхши натижаларга эришсалар, рейтинг очколарини қўлга киритишлари мумкин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Александр Шевченконинг Монте-Карло мастерс турнирига йўлланма олгани ҳақида хабар берган эдик.