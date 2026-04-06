Александр Шевченко Монте-Карло мастерс турнирига йўлланма олди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 76-ракеткаси Александр Шевченко Монте-Карло мастерс саралаш турнирида ғолиб чиқди.
Александр Шевченко саралаш турнирининг финалида дунёнинг 80-ракеткаси, испаниялик Роберто Баутиста Агутга қарши кортга чиқди.
Шевченко биринчи сетда тай-брейкда ғалаба қозонди - 7;6 (7:3). У иккинчи сетда ҳам устунлик қилди - 7:6 (7:4).
2 соат 14 дақиқа давом этган кескин курашда Шевченко 6 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 11 та эйсни фойдаланди. Испаниялик теннисчи 1 та эйс, 4 та брейк (10 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.
Шундай қилиб, Александр Шевченко асосий тўрга йўл олди.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчиларнинг WТА рейтингидаги ўрни ҳақида хабар берган эдик.