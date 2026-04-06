    10:09, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Александр Шевченко Монте-Карло мастерс турнирига йўлланма олди

    ASTANА. Кazinform – Қозоғистоннинг иккинчи, дунёнинг 76-ракеткаси Александр Шевченко Монте-Карло мастерс саралаш турнирида ғолиб чиқди.

    Фото: instagram.com/shevchenkoo_17

    Александр Шевченко саралаш турнирининг финалида дунёнинг 80-ракеткаси, испаниялик Роберто Баутиста Агутга қарши кортга чиқди.

    Шевченко биринчи сетда тай-брейкда ғалаба қозонди - 7;6 (7:3). У иккинчи сетда ҳам устунлик қилди - 7:6 (7:4).

    2 соат 14 дақиқа давом этган кескин курашда Шевченко 6 та брейк-пойнтдан 4 тасини ва 11 та эйсни фойдаланди. Испаниялик теннисчи 1 та эйс, 4 та брейк (10 та брейк-пойнт) билан ажралиб турди.

    Шундай қилиб, Александр Шевченко асосий тўрга йўл олди.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик теннисчиларнинг WТА рейтингидаги ўрни ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
