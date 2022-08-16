14:32, 16 Август 2022 | GMT +6
Қозоғистонлик Мерей Базарбаев эркин кураш бўйича U20 ЖЧ финалига чиқди
NUR-SULTAN. Кazinform - София шаҳрида эркин кураш бўйича U20 жаҳон чемпионати бўлиб ўтмоқда. Қозоғистонлик Мерей Базарбаев финалга йўлланма олди, деб хабар беради Kazinform Оlympic.kzга таяниб.
У 57 кг вазн тоифасида олтин медаль учун кураш олиб боради. Ярим финалда қозоғистонлик полвон украиналик Георгий Казанжидан кучлироқ бўлди.
Ҳал қилувчи жангда Базарбаев америкалик Йор Рассел Волк билан учрашади.