Қозоғистонлик курашчи Мейиржан Шермаханбет Тиранадаги рейтинг турнирида чемпион бўлди
ASTANA. Кazinform — Албания пойтахти Тиранада юнон-рум кураши бўйича 67 кг вазн тоифасида иштирок этган Мейиржан Шермаханбет Muhamet Malo рейтинг турнири ғолибига айланди. Қозоғистонлик курашчи мусобақани йирик ғалаба билан бошлади ва биринчи беллашувида эквадорлик Андрес Арройони 9:0 ҳисобида мағлуб этди.
Кейинги босқичда у озарбайжонлик Махаммад Шукурзодани 4:0 ҳисобида мағлуб этди ва ярим финалга йўл олди.
Ярим финалда у грузиниялик Жони Хетсурианини 3:1 ҳисобида мағлуб этди.
Финал беллашувида Мейиржан яна бир грузинлик Диего Чхиквадзени 5:1 ҳисобида мағлуб этди.
Шундай қилиб, 2018 йилги жаҳон чемпионатида бронза ва 2022 йилги Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритган Мейиржан Шермаханбет Тиранадаги рейтинг турнирида биринчи ўринни эгаллади.
Яна бир қозоғистонлик Ернур Фидахметов 63 кг вазн тоифасида бронза медалини қўлга киритди. У учинчи ўрин учун кечган баҳсда эронлик Али Нураини 6:3 ҳисобида мағлуб этди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон дзюдо терма жамоаси мураббийи халқаро турнирларга тайёргарлик ҳақида гапирди.