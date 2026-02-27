Қозоғистон дзюдо терма жамоаси мураббийи халқаро турнирларга тайёргарлик ҳақида гапирди
ASTANА. Каzinform – Қозоғистон дзюдо терма жамоаси Париждаги Grand Slam турниридан сўнг янги мавсумга тайёргарликни давом эттирмоқда. Жамоа мураббий-маслаҳатчиси Роберт Мшвидобадзе спортчиларнинг ҳозирги тайёргарлигини баҳолади ва бўлажак устувор мусобақалар ҳақида гапирди.
Миллий Олимпия қўмитаси маълумотларига кўра, 6-8 март кунлари қозоғистонлик дзюдочиларни иккита халқаро мусобақа кутмоқда - Ўзбекистондаги Grand Slam ва Австрияда бўлиб ўтадиган Гран-при турнири.
"Барча курашчилар яхши спорт формасида. Машғулот жараёнида жиддий ўзгаришлар бўлмади. Фақат Абиба Абужақинова шамоллаш туфайли маълум бир босқичда машғулотлардан озод қилинди. Қолганлари режага мувофиқ ўтди. Энди биз дзюдочиларимиз самарали чиқиш қилишларини кутмоқдамиз", — деди Роберт Мшвидобадзе.
Унинг сўзларига кўра, терма жамоада туб ўзгаришлар йўқ. Бироқ, бир қатор ёш спортчилар асосий таркибга қўшилди.
"Бу — қувончли ҳолат. Улар истиқболли, меҳнаткаш ёшлар. Биз тизимли равишда ишлашда давом этамиз. Ўйлайманки, улар тез орада натижаларни кўрсата бошлайдилар", — деди мураббий.
Унинг таъкидлашича, фақат Grand Slam ва Гран-при турнирларига тўлиқ тайёр бўлган спортчилар танланади. Мураббийлар штаби ҳар бир курашчининг ҳолатини диққат билан кузатиб боради ва уларнинг спорт ҳолатига қараб мусобақада иштирок этиш тўғрисида қарор қабул қилади.
"Ҳозирда кўплаб курашчилар спортга кириб келмоқда. Буни Париждаги турнир натижалари ҳам кўрсатди. Ўтган йили асосий эътибор жисмоний тайёргарликка қаратилди ва спортчилар асосан жаҳон ва Осиё чемпионатларида, шунингдек, тўртта халқаро турнирда иштирок этишди. Энди ҳаммаси нормал ҳолатда. Ишонаманки, бу йил бир нечта мусобақаларда медалларни қўлга киритамиз", — деди у.
Мавсумнинг устувор йўналишларига тўхталиб, Роберт Мшвидобадзе асосий эътибор жаҳон чемпионати ва Осиё ўйинларига қаратилишини айтди.
"Бундан олдин Осиё чемпионати бор. Мавсум давомида режага ўзгартиришлар киритилиши мумкин. Бироқ, асосий мақсад Осиё ўйинларида муваффақиятли иштирок этиш", — дея хулоса қилди мураббий.
Эслатиб ўтамиз, Париждаги Grand Slam турнирида икки қозоғистонлик дзюдочи бронза медалига эга бўлди.