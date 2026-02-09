Париждаги Grand Slam турнирида икки қозоғистонлик дзюдочи бронза медалига эга бўлди
АSTANА. Kazinform – Франция пойтахти Парижда ўтказилаётган жаҳон Grand Slam мусобақасида Қозоғистон жамоаси саватчасига иккита бронза медали қўшилди.
Мусобақанинг иккинчи кунида Абилайхан Жубаназар (81 кг) ва Нурлихан Шархан (100 кг) учликка кирди.
Бронза медали учун курашда Абилайхан Австрия спортчиси Бернд Фасчини мусобақадан чиқарди.
Таъкидлаш жоизки, бу – қозоғистонлик учун жаҳон Grand Slam мусобақасидаги еттинчи медали. У бунгача 1 кумуш ва 5 бронза медалини қўлга киритган эди.
Абилайхан Жубаназар 2000 йил 15 февралда Қизилўрда вилояти Қазали шаҳрида туғилган. Спорт йўлидаги илк қадамларини 2013 йилда қозоқ курашидан бошлаган. Ҳозирда дзюдо курашидан халқаро даражадаги спорт устаси унвонини олган. У 2022 йилги Осиё ўйинларида бронза медалига эга бўлган.
Нурлихан эса тасалли финалида Нидерландиялик Катерина Симеонни енгди. Қизғин учрашув голден скоргача давом этди. Қўшимча вақтда Нурлихан вазари очкосини қўлга киритиб, Қозоғистон жамоасига учинчи бронза медалини тақдим этди.
Нурлихан Шархан 2000 йил 18 апрелда Қизилўрда шаҳрида туғилган. У – дзюдо курашидан халқаро даражадаги спорт устаси. 2023 йил Ханчжоу шаҳридаги Осиё ўйинларида бронза медалига эга бўлди. Шунингдек, ўша йили Осиё ўйинларида ва Париждаги «Grand Slam» турнирида энг яхши учлик сафидан жой олди. 2022 йил Осиё чемпионатида бронза медали олди. Мамлакатнинг бир неча карра ғолиби ва совриндори бўлган.
Абилайхан ва Нурлихандан ташқари мамлакат жамоасидан Адилет Алмат (81 кг), Айдар Арапов (90 кг), Марат Байкамуров (100 кг), Ғалимжан Қириқбай (100 кгдан юқори) ҳам иштирок этди.
Эслатиб ўтамиз, турнирнинг биринчи куни, 7 февралда мамлакат жамоасидан Аман Бақитжан (60 кг) бронза медалига эга бўлди.
Мазкур мусобақада Қозоғистон жамоасидан 60 кгда Шерзод Давлатов, 66 кгда Ғусман Қирғизбаев ва Бауржан Нарбаев, 73 кгда Есет Қуанов ва Дастан Шаяхметов мусобақани эрта якунлади.
Таъкидлаш жоизки, янги спорт мавсумининг биринчи жаҳон рейтинг мусобақасига 78 давлатдан 488 дзюдочи иштирок этмоқда.