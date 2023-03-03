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    21:41, 03 Март 2023 | GMT +6

    Қозоғистонлик конькичилар «Осиё болалари» ўйинларида 1 та олтин ва 1 та кумуш медальни қўлга киритди

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    ASTANA. Kazinform – Қозоғистон конькичилари Россиянинг Кемерово шаҳрида ўтказилган «Осиё болалари» қишки спорт ўйинларида 1 та олтин ва 1 та кумуш медальни қўлга киритди, деб хабар бермоқда Kazinform мухбири.

    ҚР «Спортни ривожлантириш дирексияси» матбуот хизматидан олинган маълумотларга кўра, конькида учишнинг оммавий стартида Варвара Глухова маррага биринчи бўлиб етиб келди.

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    У 6:11,61 сония натижа кўрсатди. Беларус вакили Палина Севец кумуш, россиялик Екатерина Островская бронза медалига сазовор бўлди.

    Бундан ташқари, Денис Мезенцев, Михаил Бровко, Михаил Матрюхин жамоавий спринтда 1:36,75 сония натижа билан иккинчи ўринни эгаллади. Бу ерда Сибир федерал округи олтин медальни қўлга киритган бўлса, беларуслик конькида учувчиси кучли учликни якунлади.

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    Айни пайтда Қозоғистон терма жамоаси ҳисобида 2 та олтин, 5 та кумуш, 5 та бронза бор.

    Кемероводаги «Осиё болалари» ўйинлари эртага якунланади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ қозоғистонлик шорт-трекчи «Осиё болалари» ўйинлари чемпиони бўлгани ҳақида ёзган эдик.

    Фото: facebook.com/qazaqsports

    Муаллиф: Ғайсағали Сейтақ

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