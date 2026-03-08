Қозоғистонлик дзюдочи Австрияда Гран-при турнирида ғолиб бўлди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистонлик дзюдочи, 21 ёшли Адлет Алмат Австриянинг Линц шаҳрида бўлиб ўтаётган Гран-при турнирида ғолиб чиқди. Адлет 81 кг вазн тоифасида финалда озарбайжонлик Галандарзаде Вусалга қарши жанг қилди.
Вусал ҳам 21 ёшда. Рақиблар бунгача икки марта тўқнаш келганлар. Ҳисоб - 1:1.
Бу сафар Вусал аввал юко усули билан олдинга чиқиб олди. Бироқ, Адилет Г. аввал Вусални вазарига олиб чиқди, кейин эса уни тоза тутиш билан мағлуб этди.
Шундай қилиб, Адилет Алмати спорт фаолиятидаги энг катта муваффақиятига эришди. У финалга саралаш босқичида Молдова, Бразилия ва Эстония дзюдочиларини мағлуб этди. Чорак финалда у яна бир озарбайжонлик Омар Ражаблини мағлуб этди. Ярим финалда эса Груичич Василини мағлуб этди.
Шундай қилиб, Қозоғистон саватида иккита медаль бор. Мусобақанинг биринчи кунида 60 кг вазн тоифасида курашган Шерзод Давлатов бронза медалини қўлга киритди.