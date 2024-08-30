16:13, 30 Август 2024 | GMT +6
Қозоғистонлик боксчилар халқаро турнирнинг бронза медали совриндори бўлди
ASTANА. Кazinform - Бокс бўйича Евроосиё кубоги турнирида қатнашаётган уч нафар қозоғистонлик боксчи бронза медалини қўлга киритди, деб хабар беради Olympic.kz.
Санжарали Бегалиев, Дамир Синеев ва Аслан Елдибайули халқаро мусобақанинг бронза медалини қўлга киритди.
Улардан икки нафари россиялик спортчига, бир нафари мўғулистонлик боксчига имкониятни бой берди.
Эслатиб ўтамиз, мусобақанинг финал босқичида бир нечта қозоғистонлик боксчилар жанг ўтказади.