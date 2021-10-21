19:30, 21 Октябр 2021 | GMT +6
Қозоғистонлик боксчилар 2021 йилги Жаҳон чемпионати олдидан қасамёд қабул қилишди
NUR-SULTAN. Kazinform -Қозоғистон терма жамоаси вакиллари 2021 йил Белградда (Сербия) бўлиб ўтадиган жаҳон чемпионатида чиқишидан олдин боксчининг қасамёдини қабул қилишди, деб хабар беради Sports.kz.
Қасамёд видеоси Қозоғистон бокс федерациясининг Instagramдаги расмий саҳифасида еълон қилинди.
Эслатиб ўтамиз, Жаҳон чемпионати 24 октябрдан 6 ноябргача бўлиб ўтади.
Қайрат Сатжанов бошчилигидаги Қозоғистон терма жамоаси мураббийлар штаби қуйидаги таркибни танлади.
48 кг. Темиртас Жусупов. ХТСУ
51 кг. Сакен Бибосинов. ХКСУ
54 кг. Маҳмуд Сабирхан. ХТСУ
57 кг. Серик Темиржанов. ХТСУ
60 кг. Саматали Тольтаев. ХТСУ
63,5 кг. Санатали Тольтаев. ХТСУ
67 кг. Aбылайхан Жусупов. ХКСУ
71 кг. Aсланбек Шимбергенов. ХТСУ
75 кг. Нурканат Райис. СУ
80 кг. Нурбек Оралбай. ХТСУ
86 кг. Бек Нурмағанбет. ХТСУ
92 кг. Ойбек Оралбай. ХТСУ
+92 кг. Нурлан Сапарбай. СУ.